Hombre huye tras presuntamente matar a su madre en Altepexi

Un hombre de 22 años, identificado como “El Chacal” o “El Cricri”, fue señalado como responsable de la muerte de su madre tras haber salido de un anexo y aparentemente discutir por su adicción a las drogas. El presunto culpable huyó y es buscado por las autoridades.

El miércoles, familiares de Dolores Jacinta, de 55 años, acudieron a su domicilio en la calle Insurgentes, cerca de Ignacio Allende, en el municipio de Altepexi, para buscarla, pero fue su hijo quien atendió la puerta.

Al preguntar por la mujer, los familiares relataron que el joven solo dijo que ella había salido y no estarían esperándola. Al percibir un comportamiento extraño, insistieron en entrar y entonces el hombre huyó corriendo.

Te puede interesar: Armenta llama a “Simitrio” al diálogo tras actos de vandalismo

Al ingresar, encontraron a Dolores Jacinta sin vida, con múltiples lesiones visibles. Avisaron a las autoridades, que confirmaron el fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo para localizar a “El Cricri”, sin éxito hasta el momento, y entrevistaron a vecinos. Estos indicaron que el joven había salido hace pocos días de un anexo donde fue tratado por su adicción al cristal y otras drogas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso con perspectiva de género para esclarecer los hechos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: