Avanza investigación por homicidio de empresario joyero en Puebla

Luego del asesinato de Efrén Ramírez, empresario joyero y fundador de Joyerías London, ocurrido el 1 de septiembre en su domicilio de Puebla capital, la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos, encabezada por María Guadalupe Campos, informó que aunque la carpeta de investigación carece aún de dictámenes balísticos, el caso avanza con firmeza.

A tres días del crimen, Campos señaló que todavía no se ha determinado si el arma utilizada pertenecía a la víctima o a los agresores, hipótesis que surgió tras conocer que uno de los presuntos responsables resultó herido durante el ataque.

El hombre herido buscó atención médica en un hospital, donde fue plenamente identificado y señalado como sospechoso clave en la investigación. Esta persona cuenta con antecedentes judiciales por delitos como robo a casa habitación y secuestro.

Las autoridades indicaron que, aunque no pueden revelar más detalles por seguridad del proceso, el caso avanza de manera significativa y esperan esclarecerlo en los próximos días.

