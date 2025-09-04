Muere el diseñador de moda Giorgio Armani a los 91 años

El mundo de la moda está de luto tras la muerte de Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó la estética contemporánea con sus looks desestructurados y se erigió como un pilar del “prêt-à-porter” milanés. El fallecimiento del creador italiano se confirmó este jueves 4 de septiembre de 2025 en su hogar de Milán a los 91 años de edad, según confirmó su casa de moda en un comunicado oficial.

La nota emitida por el Grupo Armani señalaba: “Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani”.

El diseñador, que no había podido asistir a sus desfiles el pasado junio mientras se recuperaba de una enfermedad no revelada, se encontraba inmerso en los preparativos para celebrar el 50 aniversario de su emblemática casa durante la Semana de la Moda de Milán.

Considerado el ‘rey’ de la moda italiana y sinónimo de estilo y elegancia modernos, Armani murió acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos veinte años.

Su legado trasciende las pasarelas, habiendo construido un imperio que diversificó con maestría desde el alto prêt-à-porter para ambos sexos hasta la creación de relojes, sofás, esquíes, flores y bombones de lujo, sin olvidar sus hoteles, restaurantes y exitosísimos perfumes.

Sólo en 2024, la empresa facturó más de 2 mil 300 millones de euros.

Giorgio Armani, the Godfather of Italian style and a towering force in fashion for more than 50 years, has died. The Armani Group announced the passing of its creator and founder at 91. pic.twitter.com/h7ibfm1MJb — GQ Magazine (@GQMagazine) September 4, 2025

