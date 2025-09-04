Aztecas UDLAP listos para la temporada 2025 de ONEFA

Con el próximo inicio de la temporada de los 14 Grandes de la ONEFA, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó a su equipo de futbol americano integrado por 69 estudiantes deportistas que defenderán los colores verde y naranja en la Liga Mayor 2025, con la mirada puesta en un desempeño exitoso para demostrar que el equipo conjunta excelencia académica y deportiva.

Con un equipo con más de 70 años de vivir la excelencia de los estudiantes deportistas, quienes trabajan a diario para forjar la leyenda de los Aztecas, la Universidad de las Américas Puebla celebra el regreso del futbol americano y levanta el telón de la temporada 2025 con la presentación ante los medios de comunicación del equipo dirigido por el head coach Raúl Rivera Sánchez, quien aseguró que buscará la consolidación del representativo de la UDLAP tanto en lo académico como en lo deportivo acorde a la historia. “Los Aztecas son el cuarto equipo más ganador en la historia de la ONEFA y el cuarto equipo más antiguo vigente, por lo que nuestro compromiso es asumir la responsabilidad de dirigirlo y tomar el lugar que nos corresponde. Competir en los primeros planos y buscar el campeonato nacional cada temporada”, expresó.

Para lograr el objetivo de consolidación, los Aztecas de la UDLAP cuentan con 69 jugadores, de los cuales 3 son mariscales de campo preparados ante cualquier situación. Esto vuelve a la ola verde un equipo con la experiencia necesaria para afrontar escenarios complicados y resolver juegos.

Además, se debe resaltar el compromiso por las clases y todo lo relacionado en lo académico, porque algo que distingue a los Equipos Representativos de la UDLAP es su responsabilidad con el estudio. “El compromiso que tomamos desde el primer día como jugadores tiene como prioridad ese título de ser un licenciado o un ingeniero, de organizarte para cumplir, y el de asumir la responsabilidad y el orgullo de pertenecer y de estar aquí en los Aztecas”, afirmó Bruno Mercado Sigala, capitán del Equipo de Fútbol Americano y estudiante de la Maestría en Dirección de Negocios de la UDLAP.

En ese sentido, la Mtra. María del Carmen Palafox Ramos, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, dio el voto de confianza tanto al coach Rivera, su staff de entrenadores y el equipo completo, pues está segura de que todos saben bien lo especial de este año, el cual está enmarcado por la celebración de los 85 años de la fundación de la mejor universidad privada de México y los 55 años de su campus en Puebla. Sin duda “nos va a llenar de orgullo y hacer vibrar con esa disciplina y con esa pasión durante todos estos juegos en el Templo del Dolor y en los lugares donde vayamos de visita”, resaltó la Mtra. Palafox.

Por su parte, José Luis Rodríguez González, presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), auguró que esta será una buena temporada para los Aztecas, pues confía en el trabajo que harán sus entrenadores. Asimismo, agradeció a las autoridades de la UDLAP por la disponibilidad y ayuda en las acciones que hace la ONEFA a favor del deporte “porque dentro de nuestros principales objetivos será buscar siempre la unificación del fútbol americano y ese compromiso lo estamos llevando a cabo de manera muy solidaria y comprometida”, resaltó.

De esta forma, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla se reportan listos para la temporada 2025 de los 14 Grandes de la ONEFA, cuyo inicio será el próximo 5 de septiembre a las 19:00 horas, visitando el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. El siguiente viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas estarán en la Cueva del León; y su primer partido en casa, el Templo del Dolor, será el 20 de septiembre a las 13:00 horas, recibiendo el clásico del futbol americano estudiantil; cabe recordar que este partido, como en toda la campaña, será con causa, pues para el acceso se deberá canjear 1 kg de frijol por cada boleto para la comunidad UDLAP y 2 kg para los aficionados.

