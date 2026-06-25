Morgan Freeman sorprende a los 89 años con su debut musical

El actor Morgan Freeman vuelve a sorprender al público, esta vez lejos de las cámaras de Hollywood. A sus 89 años, anunció el lanzamiento de su primer proyecto musical, titulado Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, una obra dedicada a rendir homenaje a la rica historia del blues.El ganador del Óscar participará como productor y narrador de este trabajo, cuyo estreno está previsto para el próximo 7 de agosto.

El álbum recorrerá más de un siglo de evolución del blues a través de 12 canciones que combinan tradición y arreglos sinfónicos. Para ello, contará con la colaboración de destacadas artistas del género como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Lawrence “Boo” Mitchell y Shemekia Copeland, además de la prestigiosa Chineke! Orchestra. El proyecto será publicado por el sello Decca Records y busca acercar el legado del blues a nuevas generaciones.

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Morgan Freeman explicó que su vínculo con este género musical se remonta a su infancia en el delta de Mississippi. “Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela y nunca me abandonó”, expresó el actor al presentar el proyecto. Como adelanto del disco, el pasado 19 de junio, durante la conmemoración de Juneteenth, se lanzó el tema Death Letter Blues, que ya permite conocer el sonido que tendrá esta producción.

Además del lanzamiento del álbum, llevará la experiencia al escenario con una serie de presentaciones en vivo. El actor se presentará el 7 de agosto en Houston, Texas, el 26 de septiembre en Memphis, Tennessee, y el 17 de octubre en Gulfport, Misisipi, donde combinará su narración con interpretaciones musicales que buscan celebrar las raíces y la influencia histórica del blues en la cultura estadounidense.

Editor: Edgar Espinoza

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