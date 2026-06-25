Conductor atropella a aficionados durante celebración en BCS

Lo que empezó como una fiesta por la victoria de México contra Chequia, terminó en una tragedia para los ciudadanos de Los Cabos San Lucas, en Baja California Sur; un conductor atropelló a personas en la celebración de la Selección Mexicana.

El accidente sucedió en la noche del 24 de junio, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, donde los seguidores se dieron cita para celebrar que México terminó la fase de grupos invicto y sin recibir gol.

En un video se logra ver cómo el vehículo es sacudido por los mismos aficionados por la emoción de la victoria; el conductor, al percatarse de esto, aceleró entre los aficionados, provocando que atropellara a varias personas; después chocó contra un poste de luz.

Las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital para recibir atención médica; una persona se reporta como grave. El saldo oficial de heridos es de diecisiete personas; algunos reportes indican que el conductor también fue llevado al hospital. Hasta el momento no se reporta ningún fallecimiento.

Las autoridades detuvieron al responsable del hecho después de ser retenido inicialmente por los presentes; las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos y servicios de emergencia llegaron al sitio de inmediato.

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Otros incidentes similares

Este suceso se suma a algunos incidentes similares por las celebraciones de la selección mexicana; en Chihuahua, un conductor atropelló a aficionados que festejaban en la Glorieta de la División del Norte por la victoria ante Corea del Sur, dejando al menos tres lesionados.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lamentó el suceso y llamó a las autoridades a hacer una investigación para determinar las causas precisas, incluyendo posibles factores como el consumo de alcohol o la aglomeración en la vía pública.

Editor: Diego González

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