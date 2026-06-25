Detienen a hombre de 75 años por feminicidio en Cuautlancingo

Como resultado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue aprehendido Manuel Macario N., de 75 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Cuautlancingo.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de marzo de 2026 su esposa Elsa Leticia N. se encontraba al interior de su domicilio cuando presuntamente fue agredida físicamente por el hoy detenido. Durante los hechos habría sufrido diversas lesiones y, posteriormente, perdió la vida a consecuencia de actos de violencia ejercidos en su contra.

Derivado de las diligencias ministeriales, periciales y de investigación desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se reunieron datos de prueba que permitieron identificar al probable responsable y solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

El 24 de junio de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en la ciudad de Puebla, donde fue ubicado el imputado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

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