¿Por qué se conmemora a The Beatles cada 25 de junio?

El Día Mundial de The Beatles se celebra cada 25 de junio en conmemoración de la histórica interpretación de “All You Need Is Love” transmitida globalmente en 1967.

La presentación formó parte del programa Our World de la BBC, la primera transmisión internacional por satélite, y reunió a una audiencia de 400 millones de personas.

Durante la emisión en vivo desde Abbey Road Studios, la banda británica envió un mensaje de amor y unidad que marcó un momento histórico en la música mundial.

Décadas después, la fan Faith Cohen impulsó la creación del Día Mundial de The Beatles para poder recordar aquel acontecimiento televisivo de alcance global.

Te puede interesar: ¿Cómo fue la muerte de Michael Jackson hace 17 años?

La iniciativa fue adoptada por seguidores de la agrupación, quienes conmemoran su legado musical y el mensaje de amor que ha trascendido generaciones en distintos países.

El objetivo de la fecha es recordar el instante en que millones de personas en el mundo escucharon simultáneamente una misma canción con un mensaje de unión.

Como parte de las actividades, este 25 de junio se realizan estrenos especiales, incluyendo la versión restaurada del videoclip de “All You Need Is Love” en plataformas digitales.

La celebración mantiene vigente el legado de The Beatles y refuerza el mensaje de amor universal que la banda difundió en una de sus presentaciones más emblemáticas.

Te recomendamos: