¿Cómo fue la muerte de Michael Jackson hace 17 años?

Hace 17 años, el 25 de junio de 2009, el mundo del espectáculo se detuvo tras la muerte de Michael Jackson, quien fue declarado sin vida a las 14:26 horas en Los Ángeles, California, a los 50 años.

El cantante se encontraba en una residencia en Holmby Hills, donde era atendido por el médico Conrad Murray, quien le administró propofol como parte de un tratamiento para el insomnio.

Las últimas horas del artista

Durante la madrugada previa, el “Rey del Pop” había consumido diversos fármacos, incluyendo diazepam, lorazepam y midazolam, para conciliar el sueño ante un cuadro de insomnio severo.

A las 10:40 de la mañana, el médico finalmente le suministró una dosis de propofol, tras lo cual Michael Jackson se quedó dormido rápidamente y profundamente, de acuerdo con informes médicos.

Minutos después, abandonó la habitación para atender algunas llamadas y, al regresar, encontró al cantante inconsciente y sin respirar, iniciando las maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Ante la emergencia, Murray solicitó ayuda al personal cercano y posteriormente llamó al 911, mientras Jackson era trasladado de urgencia en ambulancia al Ronald Reagan UCLA Medical Center.

Pese a los intentos de reanimación realizados por los equipos médicos, el intérprete de “Billie Jean” fue declarado muerto a las 14:26 horas, y la noticia se difundió internacionalmente minutos después.

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Resultados de la autopsia y proceso judicial

La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas, como parte de su tratamiento médico.

En 2011, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario, sentenciado a prisión y suspendido de ejercer la medicina tras la muerte del legendario cantante estadounidense.

A 17 años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo recordado como el “Rey del Pop”, una de las figuras más influyentes y polémicas en la historia de la música mundial contemporánea.

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