México golea a Chequia y hace historia con 9 puntos

La selección mexicana encadenó su tercera victoria consecutiva en el máximo torneo de selecciones al derrotar 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca, con lo que cerró la fase de grupos con una campaña inédita de nueve puntos de nueve posibles y sin haber recibido gol en todo el torneo.

Los goles de Mateo Chávez (55′), Julián Quiñones (61′) y Álvaro Fidalgo (90’+3) sellaron el triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre, que avanzó a los dieciseisavos de final como líder absoluto del Grupo A.

Es la primera vez en su historia que la selección mexicana cierra la ronda de grupos con un máximo rendimiento, también es la primera ocasión que no recibe goles en esta fase. El partido se disputó ante más de 80 mil aficionados en el Azteca.

¡Triunfo histórico en el Estadio Ciudad de México! 🤩



3️⃣ de 3️⃣ victorias en esta Copa del Mundo.



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El técnico Javier Aguirre realizó cinco cambios respecto al once titular que enfrentó a Corea del Sur, entre ellos la inclusión del joven mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, quien se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de Copa con México y el sexto futbolista con menor edad en la historia del torneo.

En el primer tiempo México mostró desconexión y desorganización, mientras que Chequia casi abre el marcador al minuto 8 con un disparo de Denis Visinsky que pasó rozando el poste. La situación cambió en la segunda parte, cuando México afinó su desempeño.

A los 77 minutos, el histórico portero Guillermo Ochoa, de 40 años, ingresó al campo en relevo de Raúl Rangel, desatando una ovación en el “coloso de Santa Úrsula”. Con esta aparición, Ochoa llegó a su sexta participación en la competencia, igualando la marca de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque esta es su cuarta aparición en la cancha.

Histórico, nuestro capitán. ♥️🇲🇽



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México enfrentará su partido de dieciseisavos de final el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

En el partido simultáneo, Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur y avanzó como segunda del grupo, mientras que Chequia fue eliminada con apenas un punto.

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