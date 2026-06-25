Venezuela declara estado de emergencia tras dos fuertes terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia este miércoles luego de que dos terremotos consecutivos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieran el centro del país.

Las fuertes sacudidas dejaron daños generalizados, el derrumbe de edificios en Caracas y afectaciones en los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Rodríguez informó que los sismos dañaron gravemente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que obligó a su cierre, y anunció la suspensión de clases durante varios días.

“Instamos a nuestra población a mantener la calma. Instamos a la unidad”, declaró en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el primer sismo, de magnitud 7.1 (posteriormente actualizada a 7.2), ocurrió a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, estado Yaracuy, y tuvo una profundidad de 21.9 kilómetros.

Un minuto después se registró un segundo terremoto de magnitud 7.5, con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Morón, estado Carabobo, y una profundidad de 10 kilómetros. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos movimientos conformaron un “doblete sísmico” y canceló la alerta de tsunami emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

De 10 mil a 100 mil fallecidos

El USGS estimó, mediante su sistema PAGER, que el terremoto podría dejar entre 10 mil y 100 mil fallecidos y provocar importantes pérdidas económicas, activando una alerta naranja por el impacto humano y económico.

Rodríguez activó toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas, y solicitó a los profesionales de la salud presentarse en los hospitales. La mandataria informó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y cortes de gas doméstico en edificios con daños.

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