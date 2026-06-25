Familia de Aldo Padilla exige sentencia contra presunto responsable

En el juicio oral por el asesinato de Aldo Padilla Cid se espera pasen más de 20 testigos y la familia exige una condena de 50 años para Edgar Osvaldo N., por el asesinato contra el joven estudiante y cinco años más por el robo por el que le quitaron la vida.

El asesor legal, Osvaldo Fernández Islas, explicó que en el inicio del proceso en el Tribunal de Enjuiciamiento estimaron que pasarán un promedio de dos personas por audiencia.

Abundó que uno de los primeros detenidos por su asesinato fue condenado a 14 años de prisión al ser uno de los conductores de un taxi de plataforma con el que, al lado de sus dos cómplices, se dedicaba a asaltar a estudiantes de la máxima casa de estudios.

Otro de los implicados también fue detenido, pero al interponer diversos amparos, su proceso no ha llegado a audiencia intermedia, por lo que esperan que avance.

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La madre de Aldo, Alicia Cid Monjarraz, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) no abandonarlos en esta nueva etapa; reconoció el trabajo de las autoridades en la captura de los responsables y la atención desde el día que asesinaron a Aldo.

Sin embargo, hizo un llamado al Poder Judicial para mantenerlo en prisión y evitar que sumen a más víctimas por robarle el celular.

Las hermanas de Aldo, Alejandra y Alicia, exigieron justicia y recordaron que su hermano era un joven de 18 años que soñaba con ser bailarín profesional, además de exigir un entorno seguro para los estudiantes en la entidad poblana.

El asesinato de Aldo ocurrió en noviembre de 2020, al regresar a su casa en la colonia Volcanes; ahora se sabe que estos hombres lo interceptaron para robarle sus pertenencias.

Editor: César A. García

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