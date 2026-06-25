Menor de Atempan sufre quemaduras graves por agua hirviendo

Un menor de un año y nueve meses, originario de Atempan, permanece en estado delicado tras sufrir quemaduras de primero, segundo y tercer grado en aproximadamente el 30 por ciento de su cuerpo, lesiones que hicieron necesario su traslado de emergencia a un hospital de alta especialidad en la capital poblana.

El menor, identificado como Israel, ingresó al área de Urgencias del Hospital General de Teziutlán, donde el personal médico determinó que, debido a la gravedad de su estado de salud, requería atención especializada de manera inmediata.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cuando el menor se encontraba en el lugar de trabajo de su madre y, de manera accidental, tuvo contacto con agua hirviendo. Tras lo ocurrido, la mujer lo trasladó por sus propios medios al hospital para recibir atención médica.

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Para concretar su referencia, elementos de Protección Civil de Teziutlán atendieron la emergencia y realizaron las gestiones con la Coordinación Estatal de Protección Civil para activar un traslado aeromédico mediante el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que el helicóptero aterrizara en Teziutlán, por lo que el punto de encuentro fue reubicado al municipio de Cuyoaco. Debido al estado crítico del paciente, quien permanecía intubado, la ambulancia fue equipada con ventilador mecánico y bombas de infusión para mantener su estabilidad durante el traslado terrestre.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre la evolución del estado de salud del menor.

Editor: César A. García

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