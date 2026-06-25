Meta presenta nuevas gafas inteligentes más económicas

La empresa Meta presentó una nueva línea de gafas inteligentes diseñadas por la propia compañía, una apuesta que refuerza su estrategia de expandir la inteligencia artificial más allá de los teléfonos móviles. La principal novedad de estos dispositivos será su precio: comenzarán en 299 dólares, por debajo de los modelos Ray-Ban Meta, que actualmente parten desde los 379 dólares. Con esta medida, la empresa busca ampliar el acceso a esta tecnología y acelerar su adopción entre los consumidores.

Las nuevas gafas estarán disponibles en tres estilos diferentes: Adventurer, una montura pequeña; Fury, un diseño más grande y redondeado; y Meta Glasses by Kylie, un modelo ovalado desarrollado en colaboración con Kylie Jenner. Aunque Meta continúa trabajando con EssilorLuxottica en algunos componentes, esta nueva línea marca un paso importante hacia el desarrollo de productos propios dentro del segmento de dispositivos wearables.

En cuanto a sus funciones, las gafas permiten reproducir música, traducir idiomas en tiempo real y responder preguntas sobre el entorno mediante cámaras integradas. Además, incorporan el nuevo modelo de inteligencia artificial Muse Spark AI, que mejora la capacidad de reconocer objetos, interpretar imágenes y recordar preferencias personales. Según la compañía, las gafas anteriores también recibirán estas mejoras a través de actualizaciones de software.

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Durante las pruebas realizadas antes de su lanzamiento, los dispositivos demostraron habilidades como calcular calorías de alimentos, traducir textos y ofrecer recomendaciones de lugares cercanos. Sin embargo, expertos del sector consideran que la industria todavía enfrenta el desafío de convencer a los usuarios de que las gafas inteligentes pueden ofrecer experiencias realmente diferentes a las de un teléfono inteligente tradicional.

A pesar de las preocupaciones sobre privacidad y el aumento de la competencia por parte de empresas como Google, Samsung y OpenAI, Meta mantiene altas expectativas para este mercado. La compañía lidera actualmente el segmento de gafas inteligentes y espera que estos dispositivos se conviertan en una herramienta cotidiana para interactuar con la inteligencia artificial. Con precios más accesibles y nuevas funciones, Meta busca consolidar una posición clave en la próxima generación de tecnología portátil.

Editor: Edgar Espinoza

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