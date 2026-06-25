Francia reporta primer caso de ébola; activa protocolos sanitarios

Francia confirmó la detección de su primer caso de ébola, correspondiente a un médico que regresó de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo, país donde se mantiene activo un importante brote de la enfermedad. Las autoridades sanitarias informaron que el paciente fue atendido de inmediato tras su llegada al territorio francés.

El médico fue trasladado a una unidad especializada para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alta peligrosidad y permanece bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, de acuerdo con el Ministerio de Salud francés, su estado de salud es estable.

Tras confirmarse el contagio, las autoridades activaron los protocolos de rastreo para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente, quienes sean considerados contactos cercanos deberán permanecer bajo vigilancia y aislamiento durante 21 días.

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El caso ha generado atención internacional debido a que es el primero detectado fuera de África durante el actual brote. La epidemia se concentra principalmente en la República Democrática del Congo y también ha registrado contagios en Uganda.

Pese a la confirmación del contagio, las autoridades francesas insistieron en que el riesgo para la población general es muy bajo; organismos sanitarios europeos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que la situación se encuentra bajo seguimiento constante y que no existen indicios de transmisión comunitaria en Francia.

Mientras tanto, los esfuerzos internacionales continúan enfocados en contener el brote en África central. Según los datos más recientes, la epidemia ha superado los mil casos confirmados y ha provocado cientos de fallecimientos, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud de distintos países.

Editor: Diego González

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