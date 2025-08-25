Joven de 17 años muere en Zacatecas por rabia humana

La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) confirmó que la noche del domingo 24 de agosto falleció una joven de 17 años en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, por probable rabia humana.

El deceso ocurrió a las 19:30 horas debido a una falla multiorgánica, tras un deterioro significativo en su salud, de acuerdo con la dependencia.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, solicitó brindar apoyo a la familia para la pronta entrega del cuerpo y facilitar su traslado a su lugar de origen.

Aunque se espera la confirmación de pruebas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se mantienen los protocolos de profilaxis y trazabilidad para descartar contagios.

La paciente, originaria de Mezquital del Oro, fue mordida por un zorrillo y atendida primero en Durango; posteriormente, fue trasladada al hospital del IMSS en Zacatecas.

Desde el 15 de agosto, cuando se confirmó el diagnóstico, se activaron protocolos epidemiológicos, de vacunación y seguimiento a contactos relacionados con la paciente.

