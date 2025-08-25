Laura Artemisa participa en carrera de la Universidad Interamericana

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, participó en la carrera de la Universidad Interamericana, donde tras correr en la rama de 5 kilómetros destacó la importancia de promover y practicar el deporte, así como fomentar la unión familiar.

Desde muy temprano, familias, estudiantes y deportistas se dieron cita en la primera edición de la carrera atlética en conmemoración al 40 aniversario de la Universidad Interamericana, un evento que combinó deporte, convivencia y celebración.

En la justa se premiaron las categorías de 5 y 15 km en sus ramas varonil y femenil, así como máster, reconociendo el esfuerzo y disciplina de todas y todos los corredores.

Las y los asistentes celebraron que esta primera edición haya sido concebida no solo como una competencia, sino como un evento familiar que fomenta valores de unidad, salud y bienestar comunitario.

En el evento también estuvieron Yadira Lira Navarro, titular de la Secretaría de la Mujer y el rector de la Universidad Interamericana, José David Ortega Cerecedo, quienes coincidieron en que estas iniciativas fortalecen el tejido social y promueven la activación física.

