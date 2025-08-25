Detienen en Atlixco a hombre con arma de fuego sin licencia

Gracias a un oportuno reporte ciudadano sobre una riña en la colonia Altavista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco implementó un despliegue inmediato que permitió la detención de un hombre por la probable portación de arma de fuego sin licencia.

Al arribar al lugar, los elementos detectaron a varias personas que intentaban huir en diferentes vehículos. Durante la intervención, se identificó a un individuo que cargaba en el hombro un portafusil con un objeto con características de arma larga, color negro.

Tras un seguimiento que concluyó en la colonia El Barreal, la Policía Municipal logró interceptar al sujeto. En la revisión de su vehículo, se aseguró un arma larga de color negro con 21 cartuchos útiles en el cargador, sin contar con la documentación correspondiente.

El arma y los cartuchos fueron embalados conforme a protocolos oficiales y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión de un delito de orden federal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco refrenda su compromiso con la paz y la legalidad, actuando con eficacia para proteger a las familias y garantizar calles más seguras para todas y todos.

