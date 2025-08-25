Pemex atiende derrame en oleoducto cerca de Huauchinango

Petróleos Mexicanos (Pemex) comunicó que luego de un derrame de crudo reportado el 23 de agosto en el oleoducto Poza Rica – Salamanca, cerca de Huauchinango, Puebla, activó los protocolos de atención.

Se realizan trabajos de contención y recuperación con equipos especializados, incluyendo una unidad recuperadora de presión vacío, retroexcavadoras y barreras oleofílicas.

El derrame, de magnitud moderada, afecta un tramo aproximadamente de 800 metros. Las operaciones han sido intermitentes debido a las lluvias intensas y el acceso limitado.

Este pasado domingo se entabló un diálogo con representantes y pobladores de la zona para informar sobre las acciones en desarrollo.

La institución petrolera mantiene presencia permanente en el lugar, priorizando la seguridad, protección ambiental y bienestar comunitario.

El personal operativo realizará excavaciones para determinar la causa raíz del daño al ducto, una vez las condiciones climáticas lo permitan.

