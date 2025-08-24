Dos muertos y un desaparecido en Querétaro tras fuertes lluvias

El Gobierno de Querétaro declaró estado de emergencia en tres municipios tras las fuertes lluvias que azotan la región desde el viernes 22 de agosto.

Asimismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmó dos muertos por las precipitaciones. También reportan una persona desaparecida.

El gobernador Mauricio Kuri señaló que la gravedad de los daños requerirá la colaboración de todas las instancias. Anunció que solicitará fondos federales para apoyar a la población afectada.

La declaratoria de emergencia comprende los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social habilitó dos albergues en la capital queretana e invitó a la población a donar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, botiquines, velas, encendedores, linternas y pilas.

Este domingo, el gobernador recorrió las colonias más afectadas acompañado por autoridades y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el recorrido, entregó kits de limpieza y costales de arena para apoyar a las familias damnificadas. Las autoridades mantienen vigilancia y atienden las zonas afectadas para restablecer la normalidad.

Ante las lluvias que se han presentado en la zona metropolitana, se continúa dando atención y trabajando de manera interinstitucional y a ras de tierra para atender a las personas afectadas. pic.twitter.com/fdfmufRCUL — Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro (@SEGOB_Queretaro) August 24, 2025

