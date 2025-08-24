Julio César Chávez Jr. enfrentará proceso en libertad condicional

Un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, bajo la medida cautelar de no salir de México.

No obstante, el boxeador mexicano llevará su proceso en libertad, bajo la medida cautelar de no salir de México.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. El boxeador fue señalado por autoridades federales por tráfico de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. estaba recluido en el Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora, donde participó en una audiencia virtual, solicitada por autoridades federales.

El hijo del legendario Julio César Chávez enfrentaba un proceso legal en Estados Unidos. A principios de julio, fue detenido por ingresar ilegalmente y por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El 2 de julio de 2025, fue capturado tras su pelea con el youtuber Jake Paul. Esa misma semana, fue deportado a México y trasladado al centro penitenciario federal en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tiene una orden de aprehensión desde 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas.

