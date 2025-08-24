Intentan linchar a presunto ladrón en San Diego Cuachayotla

Un joven de entre 20 y 25 años estuvo a punto de ser linchado por pobladores de San Diego Cuachayotla, en San Pedro Cholula, tras ser sorprendido robando una bicicleta. El incidente generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho ocurrió en calles de la junta auxiliar, cuando vecinos detuvieron al presunto responsable y lo agredieron físicamente. La indignación de los pobladores llevó a que uno de ellos amenazara con lincharlo mientras el joven permanecía en el suelo.

Sin embargo, la situación fue contenida por otras personas, quienes entregaron al sospechoso a los elementos de seguridad de San Pedro Cholula, que acudieron al lugar para tomar control del incidente.

Los vecinos expresaron su hartazgo ante la inseguridad que se vive en la zona y señalaron que estas acciones serán las que emprenderán cada vez que detecten a personas cometiendo actos ilícitos en su comunidad.

