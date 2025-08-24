Pareja es abatida en motocicleta en San Salvador El Verde

Durante la madrugada del domingo, un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta fueron abatidos a tiros mientras su unidad se desplazaba por las calles de San Salvador El Verde.

Vecinos de la comunidad de Tlacotepec de José Manzo llamaron al 911 para informar que, en la zona conocida como “La Tarjea”, se escucharon múltiples disparos, lo que motivó que salieran a la calle.

Al arribar a la vía pública, los ciudadanos encontraron a dos personas tendidas en el asfalto, con heridas sangrantes, mientras que su motocicleta permanecía encendida a escasos metros.

Testigos indicaron haber visto escapar un vehículo tras los disparos, por lo que se presume que la agresión ocurrió mientras la motocicleta estaba en movimiento.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron a la escena, confirmando que tanto el hombre como la mujer no presentaban signos vitales, por lo que aseguraron el área.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones correspondientes, manejando inicialmente este homicidio como parte de un ajuste de cuentas.

