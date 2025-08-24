Patrulla municipal vuelca tras impactarse en Venustiano Carranza

Un accidente se registró en el puente del Paso Chicualoque, en el municipio de Venustiano Carranza, cuando una patrulla de la policía municipal volcó tras impactarse contra un bordo.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando la camioneta tipo JAC, que forma parte de la flota municipal, quedó recostada sobre un costado, atrapando momentáneamente a los ocupantes.

Gracias a la rápida intervención de vecinos de la zona, los uniformados fueron auxiliados y lograron salir de la unidad sin lesiones graves; no obstante, la patrulla sufrió daños materiales de consideración.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente; las autoridades de Venustiano Carranza no han emitido postura oficial ni han dado a conocer el estado de salud de los policías involucrados.

