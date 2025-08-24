Omar Muñoz inaugura calle en colonia Nuevo León

Omar Muñoz, Presidente Municipal de Cuautlancingo, inauguró una importante calle en la colonia Nuevo León, misma que conecta con el carril de aceleración habilitado recientemente sobre Periférico Ecológico.

El edil expresó que su gobierno dignifica una vialidad más que fue ignorada por más de 20 años: “Desde el 15 de octubre que asumí el compromiso de dar la cara por los ciudadanos, he caminado hombro a hombro con ellos sin olvidar a ninguna junta auxiliar ni inspectoría, porque la realidad de lo que carece el municipio atraviesa cada calle”.

“Como ya lo he señalado en otras ocasiones, hemos hecho más obra y hemos recorrido la comunidad más que cualquier ayuntamiento porque hay una diferencia abismal entre recibir el cargo y regresar a visitar al pueblo durante los tres años de gobierno o únicamente volver cuando quieren volver a pedir el voto. Lo hemos demostrado con hechos y a través de los en vivos que realizo y sobre todo con los martes ciudadanos, en los que recogemos cada petición y necesidad de la gente“, dijo.

El alcalde sostuvo que vienen grandes cosas para la localidad con el CBTIS 300 y la universidad de la tecnología, además de otros proyectos. “Cuautlancingo merece ser el segundo o tercer municipio más importante de la zona conurbada y ese es el reto de mi administración”, concluyó.

