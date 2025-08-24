FGE detiene a nueve por narcomenudeo en San Miguel Canoa

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó acciones para combatir el narcomenudeo en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, del municipio de Puebla, logrando la detención de nueve personas, dos femeninas y siete masculinos, presuntamente en posesión de droga y armas de fuego.

A través de diversos actos de investigación sobre actividades ilícitas en 4 inmuebles localizados en la zona, se obtuvieron datos de prueba, por lo que se solicitaron y obtuvieron del Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

Durante las diligencias, además de la detención de las nueve personas, se logró el aseguramiento de 61 envoltorios con sustancia cristalina, 18 envoltorios de droga conocida como cristal, 13 envoltorios con heroína, 8 bolsas con marihuana, 15 envoltorios con sustancia negra, 8 envoltorios con sustancia blanca, 4 bolsas con sustancia en piedra, una bolsa con envoltorios de sustancia blanca en piedra y envoltorios con sustancia oscura; 5 armas de fuego, 261 elementos balísticos, 3 básculas grameras, varias pipas y un contenedor metálico.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de Agentes del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.

