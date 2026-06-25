RESA sustituirá geomembrana en relleno de Chiltepeque por lixiviados

La empresa RESA va a cambiar la geomembrana para solucionar lo del derrame de lixiviados en temporada de lluvias; además, se estudia la construcción de una nueva celda para evitar más escurrimientos y que se filtren estos líquidos a los cuerpos de agua.

Así lo indicó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Rodrigo Durán Herrera, quien aseguró que estas modificaciones se terminarán en lo que resta del mes de junio.

“Ya llevaban avanzado un poco el tema, para el retiro de los sellos”, lo que permitiría la operación del 100 por ciento del relleno sanitario de Chiltepeque.

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El regidor reiteró que la concesionaria busca cumplir con todos los requerimientos que le hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual realizó una clausura parcial desde mayo pasado.

Hay que recordar que, desde la disminución de su operación, los residuos sólidos que recibió el relleno bajaron a un 80 por ciento, lo que evitó que se continuara el traslado de basura de municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan.

Un grupo de pobladores de Santo Tomás Chautla se ha inconformado en los últimos meses por el desborde de lixiviados, lo cual han acusado que afecta su salud, por lo que fueron quienes insistieron en la clausura con la PROFEPA.

Editor: César A. García

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