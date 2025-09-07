Niños secuestrados por su padre aparecen muertos en Uruguay

Los cuerpos de dos menores de 2 y 6 años fueron hallados el pasado viernes junto a su padre dentro de un vehículo sumergido en un arroyo en Uruguay, confirmó la policía tras un operativo de varios días.

La búsqueda incluyó drones, perros y buzos, quienes localizaron el auto en el arroyo Don Esteban, en Río Negro. Los cuerpos fueron retirados para los peritajes correspondientes.

Los niños habían sido secuestrados dos días antes por su padre, Andrés Morosini, de 28 años, quien entró a la casa de su expareja y se los llevó por la fuerza.

Te puede interesar: Putin advierte que tropas en Ucrania serán objetivos legítimos

Morosini tenía denuncias por violencia intrafamiliar e incumplimiento de medidas cautelares. Él mismo habría planificado su fuga, lo que dificultó el rastreo.

El caso conmocionó a la sociedad uruguaya, donde decenas de personas se reunieron en la presidencia para exigir revisar el sistema de respuestas para casos de violencia doméstica.

Te recomendamos: