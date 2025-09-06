Trump renombra Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que renombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, con el objetivo de transmitir un mensaje de “victoria”.

Desde el Despacho Oval, defendió la decisión asegurando que el nuevo nombre es “mucho más apropiado” debido a la situación actual del mundo.

El ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, recordó que el Departamento de Guerra se creó en 1789 por George Washington y sirvió durante las guerras hasta 1947, cuando se convirtió en el Departamento de Defensa.

La orden ejecutiva permitirá al Pentágono usar oficialmente el antiguo nombre; sin embargo, el cambio definitivo deberá contar con la aprobación del Congreso.

El gobierno estadounidense tiene más de tres millones de empleados militares y civiles; con esta modificación busca transmitir una “imagen de fuerza y determinación” ante los crecientes retos globales.

La Casa Blanca no ha revelado el costo del cambio de nombre, pero algunos medios prevén que el reajuste pueda ascender hasta los mil millones de dólares.

