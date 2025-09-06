Atentan por segunda vez contra alcaldesa de Santiago Sochiapan

La presidenta municipal de Santiago Sochiapan, María Isela López Álvarez, sufrió un atentado armado este viernes 5 de septiembre, del cual logró salir con vida.

El ataque ocurrió cuando salía del palacio municipal rumbo a su domicilio; sujetos abrieron fuego contra su vehículo. Sus escoltas repelieron la agresión y los atacantes huyeron en una camioneta blanca.

La Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz arribaron al lugar y montaron un operativo para localizar a los responsables.

Más tarde, se localizó la camioneta abandonada en la comunidad de Ruiz Cortines, Playa Vicente, con armas largas y un cuerpo sin vida, presuntamente de uno de los atacantes.

Se trata del segundo atentado en lo que va del año contra López Álvarez, quien en julio pasado sufrió un ataque similar en Oaxaca. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por su parte, el PAN condenó el ataque y exigió al gobierno de Veracruz atender la crisis de inseguridad que afecta al estado. Indicaron que el desmantelamiento de la policía municipal ha dejado desprotegida a la ciudadanía.

