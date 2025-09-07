AJ Lee regresa a WWE tras 10 años de ausencia

Luego de 10 años, AJ Lee hizo su ansiado regreso a la WWE durante el SmackDown en el United Center de Chicago, ciudad natal de su esposo y luchador, CM Punk.

En medio de un segmento con Becky Lynch, irrumpió para defender a Punk, recibiendo una enorme ovación por parte del público que coreó su nombre toda la noche.

Tras su entrada, se abalanzó sobre la Campeona Intercontinental y demostró que, a pesar de su tiempo fuera de los cuadriláteros, aún conserva su agilidad y movimientos.

El programa terminó con un abrazo entre la pareja en el centro del ring, quien momentos después tomó el título de Lynch para mostrarlo al público, dejando entrever una posible rivalidad por el mismo.

Momentos más tarde, se hizo oficial que firmó un contrato por varios años con WWE y podría formar equipo con su pareja para enfrentar a Seth Rollins y Becky Lynch en Wrestlepalooza, el próximo 20 de septiembre.

Considerada como precursora de la Revolución Femenina, AJ Lee fue tres veces campeona de Divas y voz fundamental del movimiento #GiveDivasAChance, que cambió para siempre la percepción del talento femenino en la lucha libre.

Su regreso se suma a una ola de reapariciones femeninas en 2025, junto a figuras como Alexa Bliss, Trish Stratus, Charlotte Flair y Nikki Bella.

