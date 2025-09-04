Conor McGregor busca ser presidente de Irlanda

El ex peleador de la UFC, Conor McGregor, publicó un video este jueves a través de sus redes sociales en el que, con un mensaje contundente, exhortó a la población de Irlanda a que lo postularan como candidato para la presidencia del país de la isla esmeralda. Las votaciones serán el 24 de octubre.

La premisa más importante de su comunicado fue volver a hacer un país seguro, que su gente sea lo principal y que todos tengan el poder de participar en las decisiones; sin embargo, atribuyó que la principal razón de todo lo negativo es la constante y fuerte inmigración ilegal. Cuestión de la que culpó al gobierno actual, quienes asegura que fallaron en la protección del bienestar social, abandonar a su población infante, y generar un ambiente de deterioro social y de inseguridad.

Una de sus principales propuestas es devolver la soberanía nacional y hacer el uso de todos los artículos constitucionales que, según él, se han perdido o ignorado en años recientes.

Aunque, la única forma en que su candidatura pueda concretarse es que los concejales, a quienes se refirió como: “las columnas vertebrales de las comunidades”, lo postulen. Ante esto, instó a que las personas pidan a los ediles que lo nominen para poder contender la presidencia de Irlanda.

El límite para la presentación de candidaturas es hasta el 24 de septiembre, y que a pocos días del cierre, sólo hay dos opciones, Catherine Connolly y Heather Humphreys.

Connor McGregor ha estado involucrado en varias polémicas sexuales. En 2018, fue declarado civilmente culpable de agresión sexual en un hotel de Dublín. Además, enfrenta una demanda en Florida por otra acusación de agresión sexual durante un partido de las Finales de la NBA en 2023.

Más recientemente, ha sido acusado de acoso sexual por enviar fotos íntimas sin consentimiento a la rapera Azealia Banks.

