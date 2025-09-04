Volverá el Ascenso y el Descenso al futbol mexicano en 2026-27

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió un fallo determinante sobre el regreso del sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano, estableciendo que la reinstauración del mecanismo será efectiva a partir de la temporada 2026-27, aunque bajo condiciones específicas que deberá establecer la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La resolución rechazó la apelación presentada por los equipos de la Liga de Expansión que buscaban implementar el sistema para la temporada 2025-2026. El tribunal confirmó que “las temporadas deportivas afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026″.

Este veredicto representa un revés para los seis clubes que impulsaban el retorno inmediato del ascenso, manteniendo así la vigencia del acuerdo establecido durante la pandemia cuando Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, anunció la suspensión temporal del formato, y que ha mantenido el expriista Mikel Arriola.

Para el reinicio del sistema en 2026, se establecerán nuevos requisitos que los clubes deberán cumplir para acceder a Primera División, los cuales incluirán contar con expediente de afiliación, demostrar transparencia administrativa y financiera, disponer de un estadio con capacidad mínima para 30 mil espectadores, y asegurar que al menos cuatro equipos de la Liga de Expansión estén certificados al inicio de la campaña.

Adicionalmente, se establece que uno de estos clubes deberá conquistar el trofeo de Campeón de Campeones para validar el proceso de ascenso.

