Decomisan 77 objetos punzocortantes y 43 teléfonos en penal de Puebla

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina, autoridades estatales ejecutaron un operativo de revisión en el penal de Puebla como parte de la estrategia para combatir la extorsión y mantener el orden en los centros penitenciarios.

El operativo permitió el aseguramiento de un importante arsenal de objetos prohibidos, entre los que destacan 77 artefactos punzocortantes, 43 equipos telefónicos y 36 dispositivos de audio. Además, se incautaron 32 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, más de 160 accesorios para celulares, posible marihuana, papel para elaborar cigarros y latas de gas butano.

La intervención contó con la participación especializada de la Unidad Cinotáctica K9 de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Policía Estatal Custodio, Grupo Antidisturbios de la Policía Estatal Preventiva y personal naval. Estas revisiones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El gobierno de Alejandro Armenta, a través de la SSP, fortalece las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad. Estos operativos continuarán de manera permanente para garantizar la gobernabilidad en los penales.

