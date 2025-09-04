Ruta de transporte público arrolla a mujer y choca en la 31 poniente

Un fuerte accidente se registró la mañana de este jueves sobre la 31 Poniente, entre la 7 y la 5 Sur, en donde alrededor de las 06:50 horas, el conductor de la unidad 6 de la ruta Bulevard CU, perteneciente al transporte público, perdió el control del vehículo, se subió a la banqueta y terminó impactando contra dos postes antes de chocar con un automóvil particular.

De acuerdo con versiones de pasajeros, la unidad ya presentaba fallas mecánicas metros atrás, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control.

Durante el percance, una mujer fue atropellada y resultó gravemente herida. Paramédicos de SUMA acudieron al lugar para brindarle atención médica de emergencia.

Elementos de Tránsito Municipal también se encuentran en la zona para realizar el abanderamiento correspondiente, mientras grúas trabajan en el retiro de la unidad siniestrada. El conductor fue detenido para rendir su declaración.

La circulación en la 31 Poniente permanece cerrada en ese tramo, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas.

