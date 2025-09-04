Puebla refuerza estrategia de seguridad en la Sierra Norte

Desde el municipio de Ahuazotepec, en la región de la Sierra Norte, el gobierno de Puebla reafirmó su compromiso con la seguridad pública mediante una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales. El gobernador Alejandro Armenta aseguró que garantizar la paz y la protección del patrimonio de las familias poblanas constituye una prioridad para su administración.

Anunció que, bajo el respaldo del Gobierno Federal que representa la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja sin descanso para devolver la tranquilidad a todos los rincones de Puebla, sin dejar fuera a ninguna comunidad.

El vicealmirante Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública, detalló los ejes de la estrategia. El primero se centra en atender las causas sociales, particularmente entre niñez y juventud, mediante programas de deporte, cultura y educación que prevengan su involucramiento con las drogas y la delincuencia. “Buscamos recuperar el tejido social desde la raíz“, afirmó el funcionario.

Como tercer componente, se implementa tecnología de vanguardia que incluye patrullas inteligentes con lectores de matrículas, sistemas de reconocimiento facial y torres de vigilancia. Próximamente se incorporarán 50 drones con capacidad de elevación de hasta 50 metros para apoyar operaciones tácticas, además de 16 Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística en zonas de alta movilidad.

El cuarto eje establece la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno. Sánchez destacó que Puebla lidera a nivel nacional en recuperación de hidrocarburos, logro reconocido por PEMEX con la entrega de 60 millones de pesos en insumos.

La estrategia también prioriza la consolidación de cuerpos policiales capacitados y cercanos a la ciudadanía. Cesar Salas Torres, productor de la región, valoró positivamente los operativos de seguridad en caminos y carreteras, pues genera tranquilidad a las y los pobladores que transitan con su ganado o sus cosechas.

El secretario Sánchez concluyó con un llamado a la colaboración ciudadana: “La seguridad no solo es tarea del gobierno, es responsabilidad compartida. Por eso, los convocamos a sumarse a esta labor para lograr un estado más seguro, más justo y en paz”.

Te recomendamos: