Ariadna Ayala entrega techado a primaria Braulio Rodríguez

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó el techado de usos múltiples en la primaria Braulio Rodríguez, beneficiando a 175 estudiantes.

Ayala exhortó a las y los alumnos a cumplir con su deber académico, resaltando que este nuevo espacio “abraza su esfuerzo, su alegría y su futuro”.

La directora del plantel, Lorenza Martínez, y la presidenta del comité de obra, Cruz Flores, agradecieron el apoyo municipal al señalar que el techado mejorará las condiciones de aprendizaje y recreación de la niñez.

Te recomendamos: