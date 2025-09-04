Lluvias y tormentas eléctricas previstas para este jueves

La Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil alerta a la población de la capital poblana sobre las condiciones meteorológicas que se presentarán durante la jornada de este jueves 4 de septiembre. Según el reporte oficial, se espera un clima parcialmente nublado con una media probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas hacia la tarde, con una acumulación aproximada de 0 a 5 mm alrededor de las 17:00 horas.

Las autoridades recomiendan especial precaución al transitar por la vía pública durante este horario, particularmente en zonas susceptibles a encharcamientos, anegaciones o inundaciones. “Es fundamental que la ciudadanía extreme cuidados en estas condiciones climáticas”, señaló la dependencia municipal.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 15°C, por lo que se sugiere vestir ropa ligera pero considerar una capa impermeable ante la posibilidad de precipitaciones. Un aspecto crítico del pronóstico es el índice UV, que se mantiene en nivel extremo, haciendo indispensable el uso de bloqueador solar, protección con sombrero o gorra, y evitando la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

La calidad del aire se reporta como buena, sin restricciones para actividades al aire libre. No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Puebla exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil para prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de todas y todos.

