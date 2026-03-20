Destaca “El Topo” entre los 16 detenidos en mercado Morelos

En atención a reportes ciudadanos realizados mediante la línea 089 y como resultado de un despliegue operativo al norte de la capital, fuerzas federales y estatales detuvieron a 16 personas presuntamente dedicadas al cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos.

Entre los detenidos se encuentra Luis Ángel N., alias “El Topo”, de 21 años, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a intimidar, amenazar y extorsionar a locatarios.

Junto con él fueron capturados Mateo N., Gabriel N., Rosario N., Jorge N., Juan N., Víctor N., Luis N., Arturo N., Francisco N., Jesús N., José N., Gonzalo N., Carlos N., Osmar N. y Néstor N., cuyas edades oscilan entre los 18 y 54 años.

Durante el operativo se aseguraron un arma de fuego AK-47, un revólver calibre .38 y sustancias ilícitas. La acción fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a partir de denuncias ciudadanas anónimas.

El gobierno estatal reiteró su compromiso de mantener acciones contundentes para recuperar espacios públicos y exhortó a comerciantes y población en general a reportar cualquier actividad ilícita a través de las líneas oficiales.

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