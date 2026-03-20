Tráileres y auto colisionan en la Orizaba–Maltrata

Alrededor de las 18:30 horas de este jueves se reportó una colisión múltiple sobre el kilómetro 260 de la autopista Orizaba–Maltrata, a la altura de la subestación de Pemex.

Los primeros informes señalan que en el percance se vieron involucrados dos tráileres y un vehículo particular, lo que ha generado una intensa movilización de cuerpos de emergencia que ya se dirigen al lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas lesionadas ni la magnitud de los daños. Sin embargo, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, ya que la circulación podría verse afectada en la zona.

Se recomienda tomar rutas alternas y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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