Asesinan a maestra de la tercera edad en Bello Horizonte durante supuesto robo

Durante un presunto robo a casa habitación, una mujer de la tercera edad fue asesinada dentro de su propio domicilio en el municipio de Cuautlancingo.

El crimen fue descubierto la tarde de este jueves, cuando familiares de Elda M., de 72 años, llegaron a su hogar en la calle Otomí de Bello Horizonte, esto con la intención de ponerse en contacto debido a que tenía cerca de 24 horas que no lograban comunicarse con ella.

Una vez en el sitio, los familiares en cuestión forzaron el acceso e ingresaron, solo para encontrar el cuerpo inerte de Elda, quien tenía múltiples huellas de violencia y heridas contundentes en el cuello.

#Seguridad 🚨 Una mujer de 72 años fue hallada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Bello Horizonte, en Cuautlancingo, la tarde del 19 de marzo.



El reporte con @_jesuszav pic.twitter.com/gCfwtaLp9u — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 20, 2026

Por lo anterior, los civiles llamaron a emergencias y reportaron lo ocurrido, siendo este llamado el que movilizó a elementos de la Policía Estatal y Municipal que resguardaron la periferia.

En la escena del crimen se confirmó que había faltantes de artículos de valor, por lo que se reportó que el caso podría tratarse de un robo a casa habitación.

No obstante, vecinos del área señalaban haber visto salir a un hombre del inmueble e incluso, que un día antes vieron a un supuesto familiar de la víctima en el balcón de su vivienda, por lo que aseguran, no sospechaban nada.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para analizar el móvil del crimen del que fue víctima la mujer que se dedicaba a la docencia; por lo que su cuerpo fue llevado a un anfiteatro para su análisis.

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