Corrupción en PJ de Puebla es “gravísima”: Consejo de la Judicatura

El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, reconoció que la corrupción en el Poder Judicial de Puebla es “problema gravísimo” y advirtió que no se va a tolerar.

En entrevista con Paty Estrada en Oro Noticias de 6:00 a 9:00, fue tajante al señalar que no van a permitir ningún acto de corrupción ni de abuso de autoridad y aseguró que van a escuchar las denuncias de la ciudadanía a través de cualquier canal para atenderlas.

En este sentido, compartió que en los juzgados municipales que eliminaron hallaron irregularidades como la renovación de patrias potestades, rectificaciones de actas de nacimiento, solicitudes a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramitaban pasaportes para sacar a menores de edad del país.

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Además atendían juicios que no eran de su competencia, ya que no estaban regulados, abundó.

Asimismo, dijo que ahora con la revisión y traslado de asuntos se encontraron con resoluciones sin expedientes, por lo que los jueces sólo se dedicaban a firmar.

Caso Galeazzi en revisión

Martínez Hernández explicó que tiene conocimiento de los señalamientos de la familia de Alejandra Galeazzi, víctima de feminicidio, sin embargo, reconoció que la ley permite a su feminicida Jorge N. estar en arraigo domiciliario, mientras esperan que su sentencia sea firme.

El presidente del Consejo de la Judicatura afirmó que está en contacto con la familia de la víctima y pendiente de si hay alguna irregularidad en el caso.

Coincidió con la ciudadanía en el reclamo de contar con una justicia pronta y expedita y se comprometió a garantizarlo desde su cargo.

Editor: Renato León

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