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miércoles, abril 15, 2026
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Volcadura de camión de carga cierra la Tlaxco–Tejocotal

Por:
Amaury Jiménez
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Un camión de carga volcó en el kilómetro 27 de la autopista Tlaxco–Tejocotal. / Foto: Especial.

Alrededor de las 11:00 horas, la autopista Tlaxco–Tejocotal fue cerrada a la circulación tras la volcadura de un camión de carga, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la zona.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, cerca de la salida hacia Tlaxco, con dirección a Puebla, donde la unidad pesada terminó volcada, bloqueando ambos carriles.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas del percance; sin embargo, testigos señalaron que el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que derivó en la volcadura.

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El incidente ha provocado afectaciones a la circulación con dirección a Puebla, con filas de vehículos y retrasos considerables. En el sitio laboran servicios de emergencia para atender la situación y retirar la unidad siniestrada.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y considerar rutas alternas, ya que se desconoce el tiempo estimado para la reapertura de la vialidad.

Editor: César A. García

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