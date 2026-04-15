Congreso abre diálogo con ONG sobre derechos LGBTIQ+ y VIH

Con la finalidad de abrir y mantener espacios de diálogo con diferentes grupos sociales, en sesión de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso del Estado, que preside la diputada Celia Bonaga Ruiz, se presentó un balance de las acciones realizadas por la agrupación Vida Plena Puebla, No Dejarse es Incluirse A.C.

Durante la exposición, a cargo de Adán Cuamatzi Cuamatzi, se presentaron los detalles sobre el trabajo en favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y de quienes padecen VIH en la entidad.

Detalló que la organización No Dejarse es Incluirse A.C., también conocida como Vida Plena Puebla, se conformó y comenzó a trabajar en 2001; no obstante, se constituyó formalmente en 2010 y cuenta con casi 25 años de experiencia en la atención de las poblaciones mencionadas.

Ante las y los diputados integrantes del órgano colegiado, expuso que el objetivo general es crear espacios comunitarios que sirvan para la capacitación, orientación, sensibilización, educación, fortalecimiento y difusión de los derechos humanos, que contribuyan a la erradicación de la discriminación asociada a la expresión de género, así como a mejorar su calidad de vida y bienestar.

Finalmente, hizo un recuento de las acciones impulsadas por la organización para incidir en el entorno político y social, al impulsar el reconocimiento del matrimonio igualitario en la ley en 2020 y el cambio de identidad sexual en 2021. De igual forma, precisó que se realizaron gestiones para acercar los servicios de salud a las personas con VIH en municipios de la Sierra Norte.

Durante su participación, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez destacó que la presencia de la organización en el Congreso da cuenta de la inclusión y el fortalecimiento de las acciones en materia de derechos humanos, así como de la colaboración de las asociaciones civiles para contar con una sociedad sin discriminación y donde todas las personas vivan con dignidad.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Celia Bonaga Ruiz, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Luana Armida Amador Vallejo, así como los diputados José Miguel Trujillo de Ita y Roberto Zataráin Leal.

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