Puebla capital aumenta medidas preventivas por temporada de lluvias

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa por medio de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, se han implementado acciones estratégicas para fortalecer la prevención y atención ante fenómenos hidrometeorológicos.

En este sentido, se continúa con el trabajo del Comité “Tláloc” como un órgano especializado, enfocado en la coordinación interinstitucional y la implementación de medidas preventivas ante el incremento de precipitaciones, que en años recientes ha registrado una media del 30 %, lo que demanda acciones oportunas y planificadas.

Como parte de la estrategia operativa, se han definido 25 puntos de intervención para trabajos de desazolve en el municipio, distribuidos en 17 sitios de atención preventiva, 4 de atención correctiva y 4 de atención emergente, con el objetivo de mitigar riesgos de inundación y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente en ríos y vasos reguladores como lo es Santuario y Puente Negro, supervisando puntos clave como el río Atoyac y el río Alseseca, lo que permite una vigilancia constante ante posibles incrementos en los niveles de agua y una respuesta oportuna para proteger a la población.

De manera complementaria, para el año 2026 se proyecta una inversión estratégica aproximada de 100 millones de pesos destinada a trabajos de desazolve y obras hidráulicas complementarias, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y reduciendo riesgos asociados a la temporada de lluvias.

Estas acciones han permitido obtener resultados concretos, como la disminución de incidentes en un 56 % durante el último año, consolidando una política pública basada en la prevención, la inversión y la coordinación institucional para salvaguardar la integridad de las y los poblanos.

Te recomendamos: