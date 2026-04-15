Puebla es sede de Olimpiada Nacional CONADE; participan 11 mil deportistas

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla logró ser sede en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tras saldar una deuda histórica con el organismo, lo que permitió su reincorporación y participación.

Previo al arranque de la justa deportiva que se desarrollará del 14 de abril al 2 de mayo en Puebla, el mandatario subrayó que por 15 años la entidad se encontraba excluida de este tipo de competencias debido a que tenía adeudos derivados de presuntos desvíos de recursos públicos.

“Es un orgullo ser sede. Puebla estaba marcada por una deuda con Conade y por el ejercicio indebido de recursos públicos; sin embargo, desde la transición nos pusimos en contacto con Rommel Pacheco, director de la Conade y resolvimos el problema”, afirmó.

Enfatizó que su administración cubrió la totalidad del adeudo, sin ningún tipo de condonación. Incluso detalló que se pagaron tanto la suerte principal como los intereses, alcanzando un monto cercano a los 27 millones de pesos.

Las distintas delegaciones del país realizaron sus abanderamientos previo a su participación en la Olimpiada Nacional Puebla 2026 🇲🇽



Un total de 51 disciplinas tendrán lugar en las categorías infantiles y juveniles pic.twitter.com/kIASvwwj6V — CONADE (@conadeoficial) April 15, 2026

Señaló que, además de regularizar la situación financiera, se emprendió una reestructuración institucional en materia deportiva, al convertir la dirección del Deporte en una Secretaría, encabezada por la boxeadora, Gaby “La Bonita” Sánchez, e impulsar la creación de la Universidad del Deporte.

Asimismo, indicó que su administración ha fortalecido el impulso al deporte en todos sus niveles, desde el escolar hasta el de alto rendimiento y profesional, como parte de una estrategia integral vinculada a la salud, la educación y la reconstrucción del tejido social.

En ese sentido, adelantó que para los partidos amistosos de México vs Ghana y Perú vs España, dispondrán de dos palcos para llevar a grupos vulnerables y a los niños de las 36 escuelas de fútbol, con el objetivo de que vivan de cerca el deporte.

Por su parte, la secretaria del Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, recordó que la inauguración de la Olimpiada CONADE se realizará este jueves 16 de abril en el Auditorio GNP, aunque desde este miércoles iniciaron las competencias de “breaking” donde participan más de 200 deportistas, además de voleibol y escalada.

Informó que, durante siete semanas, Puebla recibirá a 11 mil deportistas, quienes se alojarán en 30 hoteles y competirán en 25 sedes; así como que la delegación poblana, integrada por más de mil atletas, recibieron estímulos de 10 mil pesos cada uno.

Mantendrán coordinación de Seguridad con Harfuch

En otro tema, el gobernador Alejandro Armenta destacó que Puebla se ubica entre los estados con menores índices de inseguridad, pese a ser en quinto estado más poblado del país.

Tras reunirse con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el mandatario indicó que pactaron que se mantendrá una coordinación con la Federación para combatir las actividades delictivas en la entidad como narcomenudeo, robo de combustibles y extorsión.

Reconoció que Puebla tiene complejidades en materia de seguridad, debido a su posición geográfica, ya que es el paso hacia el sur- sureste del país, además tiene colindancia con siete entidades del país.

Por ello, subrayó que la Policía Estatal trabaja de manera coordinada con la Sedena, Marina, Guardia Nacional y las Policías Municipales a fin de garantizar la paz y tranquilidad de las familias poblanas.

Editor: Renato León

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