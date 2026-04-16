Armenta descarta revés tras fallo de la SCJN sobre ciberasedio

El gobernador Alejandro Armenta Mier descartó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la invalidez del artículo 480 del Código Penal estatal, relacionado con el delito de ciberasedio, sea un revés para su administración.

En entrevista, el mandatario estatal subrayó que su administración es respetuosa del marco legal y de las resoluciones de los poderes públicos; además, consideró que la evolución de las leyes forma parte de la vida democrática del país.

“He sido legislador más de 20 años y las leyes son instrumentos normativos; hay leyes que se aprueban, se derogan, se perfeccionan. Es parte de la dinámica del marco normativo de nuestro país”, expresó.

Por ello, rechazó que la determinación de Corte represente un retroceso y señaló que corresponde al Congreso de Puebla analizar o plantear alternativas legislativas que establezcan una figura jurídica que proteja a las personas del ciberacoso o ciberasedio.

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“El Congreso tiene la facultad legislativa y nosotros somos ejecutivos; seguimos trabajando en el ámbito de la Constitución para garantizar los derechos”, indicó.

En ese sentido, enfatizó que su administración mantendrá la prioridad en la protección de sectores vulnerables, como mujeres, jóvenes y niñas y niños, mediante las herramientas jurídicas vigentes.

Además, recalcó que el hecho de que la Corte declarara inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla demuestra que en el país existe y se respeta la división de poderes.

#Puebla 🗣️ @armentapuebla_ Mier descartó que la invalidez del artículo 480 del Código Penal de Puebla, determinada por la SCJN, represente un "revés" para su administración.



Afirmó que este tipo de resoluciones forman parte de la dinámica del marco normativo en México.



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Editor: César A. García

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