Pepe Chedraui respalda lineamientos de Morena para 2027

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, respaldó la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum y los lineamientos de Morena para el proceso de 2027 sobre renunciar a sus cargos quienes aspiren a participar en los procesos internos.

En breve entrevista, el edil dijo que lo anterior aplica para cualquier persona que conforme el Ayuntamiento de Puebla, incluido él mismo si decide contender.

“Yo respetaré a la presidenta lo que diga, a la presidenta de Morena y lo que esté bajo ley; así se acatará“, declaró.

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Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó que funcionarios públicos busquen otro puesto y a la par estén en la administración pública, por lo que hizo un llamado al partido para establecer reglas de participación para que no descuiden sus tareas.

En Puebla, la dirigente de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, reiteró que los aspirantes deben cumplir con los lineamientos establecidos por el partido para el proceso interno y elegir entre la candidatura o el cargo.

Hay que recordar que, en el caso de la capital poblana, el partido a nivel nacional estableció el 21 de septiembre para dar a conocer quién será su abanderado o abanderada para el proceso electoral 2027.

#Puebla 🗣️ El alcalde Pepe Chedraui afirmó que acatará la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum y los lineamientos de Morena para el proceso de 2027.



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Editor: César A. García

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