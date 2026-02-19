Arrollan a elemento de tránsito en Texmelucan; queda lesionado

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves dejó como saldo a un elemento de tránsito municipal de San Martín Texmelucan con diversas lesiones.

El hecho se registró en el cruce de las calles Mendoza y Cuauhtémoc, en la colonia Los Dicios. De acuerdo con reportes, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad no se percató de la presencia del oficial de seguridad vial, quien viajaba a bordo de una motocicleta, y lo arrolló, proyectándolo varios metros adelante.

Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al oficial y determinaron su traslado a un hospital de la zona para una valoración médica más completa. Por su parte, el conductor de la camioneta fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

El accidente provocó el cierre temporal de la circulación en la zona por al menos una hora, mientras se realizaban las labores correspondientes de limpieza y aseguramiento del lugar.

