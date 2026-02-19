FGE investiga lesiones culposas por caso de intoxicación en Huauchinango

El sábado 14 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, tras darse a conocer que seis menores ingresaran al Hospital General de Huauchinango por presunta intoxicación alimentaria.

Ese mismo día, a las 21:15 horas, un Médico Legista adscrito a la FGE valoró a los seis menores, incluida una niña que permanecía hospitalizada en la cama 7. La paciente se encontraba orientada, con lenguaje coherente, recostada y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de intoxicación alimentaria y crisis convulsiva.

A la menor hospitalizada se le practicó una prueba de antidoping que resultó positiva a barbitúricos, metadona y fentanilo. La FGE aclaró que estos resultados se atribuyen a la estancia prolongada en el hospital y a los medicamentos administrados para el manejo clínico de las convulsiones.

De manera simultánea, la Fiscalía aseguró muestras de alimentos y de orina de los menores y de adultos que consumieron los mismos tamales. Los análisis toxicológicos de orina resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

Las muestras de alimentos se encuentran en proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas. La técnica permitirá determinar con precisión el posible origen de la intoxicación.

La FGE continúa con las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

